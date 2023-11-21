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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 مباريات في افتتاح الدور التمهيدي الثاني لكاس مصر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - 3 مباريات في افتتاح الدور التمهيدي الثاني لكاس مصر
تنطلق منافسات الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر موسم 2024/2023، بإقامة 3 مباريات في الثانية والنصف من عصر الأربعاء.
1- الانتاج الحربي مع مصر للتأمين
على ستاد السلام يلتقي فريق الانتاج الحربي بقيادة مصطفى عبده مع فريق مصر للتأمين بقيادة حسن رياض.
2- كهرباء الإسماعيلية مع الرباط والأنوار
على ملعب كهرباء الإسماعيلية يلعب فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة ياسر الكناني مع فريق الرباط والانوار بقيادة حسن العشرى.
3- بور فؤاد مع رأس البر
على ملعب بور فؤاد يواجه فريق
بور فؤاد بقيادة أحمد العجوز نظيره فريق رأس البر بقيادة ايمن موسى.