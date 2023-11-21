على ملعب كهرباء الإسماعيلية يلعب فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة ياسر الكناني مع فريق الرباط والانوار بقيادة حسن العشرى.

على ستاد السلام يلتقي فريق الانتاج الحربي بقيادة مصطفى عبده مع فريق مصر للتأمين بقيادة حسن رياض.

تنطلق منافسات الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر موسم 2024/2023، بإقامة 3 مباريات في الثانية والنصف من عصر الأربعاء.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 مباريات في افتتاح الدور التمهيدي الثاني لكاس مصر في المقال التالي

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية