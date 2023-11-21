الرياضة

3 مباريات في افتتاح الدور التمهيدي الثاني لكاس مصر

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 مباريات في افتتاح الدور التمهيدي الثاني لكاس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - 3 مباريات في افتتاح الدور التمهيدي الثاني لكاس مصر

تنطلق منافسات الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر موسم 2024/2023، بإقامة 3 مباريات في الثانية والنصف من عصر الأربعاء.


1-  الانتاج الحربي مع مصر للتأمين 


على ستاد السلام يلتقي فريق الانتاج الحربي بقيادة مصطفى عبده مع فريق مصر للتأمين بقيادة حسن رياض.

 
2- كهرباء الإسماعيلية مع الرباط والأنوار 


على ملعب كهرباء الإسماعيلية يلعب فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة ياسر الكناني مع فريق الرباط والانوار بقيادة حسن العشرى.


3- بور فؤاد مع رأس البر 


على ملعب بور فؤاد يواجه فريق
بور فؤاد بقيادة أحمد العجوز نظيره فريق رأس البر بقيادة ايمن موسى.

 

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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