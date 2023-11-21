نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الزمالك اليوم.. فوز يد الفارس الأبيض على سبورتنج.. وظهور الثلاثي المشاغب في مقر النادي.. وتفاصيل خاصة بالمران في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا ملخص أخبار الزمالك اليوم والتي جاءت كالتالي:



يد الزمالك تفوز على سبورتنج في بطولة دوري المحترفين

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك اليوم على فريق سبورتنج فى بطولة دورى المحترفين لكرة اليد.

وأقيم اللقاء ضمن منافسات الاسبوع الـ 13 من عمر مسابقة الدورى العام لكرة اليد، والذي انتهى بفوز الزمالك بنتيجة 28-27.

وبهذا الفوز رفع الزمالك برصيد 35 نقطة، وينتظر لقاءه يوم الجمعه القادم مع فريق طلائع الجيش، ضمن منافسات الاسبوع الـ 14 من عمر مسابقة الدورى.

ظهور ثلاثي الزمالك في مقر النادي اليوم

ظهر ثلاثي الفريق محمد صبحي وأحمد فتوح ومصطفى الزناري لاعبي الفريق الأول لكرة القدم اليوم داخل مقر الزمالك.

وكان الثلاثي قد تم عقابهم بسبب أزمتهم الأخيرة عقب تركهم معسكر مباراة زد في الدوري وهذا ما جعل إدارة الزمالك أصدروا بعض القرارات منها ايقافهم وعرضهم للبيع وخصم مستحقات مالية.

وتواجد الثلاثي في مقر الزمالك للالتزام بتعليمات الإدارة، حيث قاموا بالتدريب داخل صالة الجيم لمدة ساعة، ثم بعد ذلك غادروا النادي.



زيزو يخوض تدريبات تأهيلية فردية خاصة

شارك "زيزو" في الجزء البدني من التدريبات الخاصة بالفريق الأبيض، وذلك قبل خوض تدريبات تأهيلية فردية خاصة، وفقا للبرنامج الذي وضعه له الجهاز الطبي للفريق خوفًا من تعرضه لأي نوع من الإرهاق.

سيف الدين الجزيري ينتظم في التدريبات

شارك الجزيري في التدريبات الجماعية للفريق بعد عودته من الإصابة في العضلة الخلفية، وأثر عودته شارك في تدريبات الفريق.

تدريبات تأهيلية خاصة لرباعي الزمالك

قام رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك محمود حمدي "الونش" ومصطفى شلبي وعبدالله جمعة ومحمود علاء بخوض مجموعة من التدريبات التأهيلية الموضوعة لهم من الجهاز الطبي للفريق، لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.