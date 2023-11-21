الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة ببراميدز في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته مساء اليوم على الفرعي لاستاد الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة بيراميدز في دوري نايل.

الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة ببراميدز

خاض لاعبو نادي الإسماعيلي تدريبات بدنية في مران اليوم من أجل رفع الحمل البدني للاعبين قبل مواجهة ببراميدز في دوري نايل.

وقام لاعبو نادي الإسماعيلي بخوض تقسيمة قوية في مران اليوم من أجل تطبيق اللاعبين بعض الجمل الخططية والتكتيكية التي يمكن للاعبين تطبيقها خلال مباراة ببراميدز.

وحضر مران اليوم علي أبو جريشة رئيس قطاع الكرة وعماد سليمان المشرف العام على الكرة بالنادي الإسماعيلي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم 28 نوفمبر على ستاد الدفاع الجوي.