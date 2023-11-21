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أحمد جودة - القاهرة - قرر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني الرحيل عن صفوف الملكي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة وذلك بعد نهاية عقده مع الفريق.

نجم ريال مدريد يقرر الرحيل بعد نهاية عقده

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش قرر الرحيل عن نادي ريال مدريد في الصيف القادم وبعد انتهاء عقده الذي ينتهي بنهاية هذا الموسم.

ويرغب نادي اتحاد جدة السعودي في الحصول على خدمات اللاعب لوكا مودريتش من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل كما أكدت تقارير صحفية عديدة.

وتوج الكرواتي لوكا مودريتش بالعديد من الألقاب مع نادي ريال مدريد خلال السنوات القليلة الماضية ويعتبر من أبرز لاعبي الملكي في التاريخ.