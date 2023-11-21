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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

"صراع الجريحين".. موعد مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026، ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم العالمية مواجهة نارية بين منتخبي البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال لقارة أمريكا الجنوبية.

وترتفع محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، لمعرفة تفاصيل مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026، وذلك من عشاق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، وإنتر ميامي الأمريكي حاليًا.

"صراع الجريحين".. موعد مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة البرازيل والأرجنتين من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

"صراع الجريحين".. موعد مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026

ويستضيف منتخب البرازيل نظيره منتخب الأرجنتين صباح الأربعاء 22 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويحتضن ملعب ستاد "ماراكانا" المباراة بين البرازيل والأرجنتين، من المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف صباحًا بتوقيت الإمارات.

مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم

يطلق على لقاء منتخبي البرازيل والأرجنتين ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026 "صراع الجريحين"، حيث نال السيليساو الهزيمة في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف أمام منتخب كولومبيا، عقب إصابة فينيسيوس جونيور، بجانب تعرض التانجو للهزيمة أمام منتخب أوروجواي بهدفين نظيفين.

تتسم عادة لقاءات منتخبي البرازيل والأرجنتين بالنديه والشراسة والإثارة الكبيرة، نظرًا للقوة التي يمتلكها المنتخبين في ظل وجود عدد كبير من المحترفين ذو الشعبية الكبيرة في أوروبا، إضافة إلى المستوى الفني للمنتخبين، ويرغب كلاهما في تحقيق الفوز لمداوة جراح الهزيمة الماضية.

"صراع الجريحين".. موعد مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026

يرغب منتخب البرازيل في الثأر من منتخب الأرجنتين ومدربه ليونيل سكالوني، بعدما حقق التانجو الفوز على السيليساو في آخر مباراة جمعت بين المنتخبين بتاريخ 11 يوليو 2021 في نهائي كوبا أمريكا.

ترتيب البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم

يتصدر منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي المجموعة برصيد 12 نقطة، ويحتل منتخب البرازيل المركز الخامس في ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط ضمن تصفيات كأس العالم.

وتتكون مجموعة تصفيات أمريكا الجنوبية من 10 منتخبات في مجموعة واحدة، بنظام الذهاب والإياب، ليتأهل أول 6 منتخبات مباشرة للنهائيات، ويشارك صاحب المركز السابع للمنافسة على الملحق العالمي.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم

من المقرر أن تذاع مباراة البرازيل والأرجنتين ضمن منافسات الجولة السادسة لتصفيات كأس العالم 2026، عبر مجموعة قنوات SSC sports السعودية، بالتحديد قناة SSC HD 1، ويتولي المعلق السعودي فهد العتيبي مهمة التعليق على المباراة.