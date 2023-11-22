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أحمد جودة - القاهرة - التشكيل الرسمي للبرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026

"ميسي Vs رودريجو".. التشكيل المتوقع لكلاسيكو البرازيل أمام الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026، يرغب عشاق ومحبي كرة القدم العالمية في إنتظار مواجهة نارية بين منتخبي البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال لقارة أمريكا الجنوبية، ومشاهدة الأرجنتيني ليونيل ميسي في الكلاسيكو.

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وتزداد محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، لمعرفة تفاصيل مباراة البرازيل والأرجنتين والتشكيل المتوقع للمنتخبين في تصفيات كأس العالم 2026، حيث سيرافق الأرجنتينية ليونيل ميسي لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، وإنتر ميامي الأمريكي حاليًا منتخب بلاده في المباراة.

"ميسي Vs رودريجو".. التشكيل المتوقع لكلاسيكو البرازيل أمام الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026

ويرصد لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة البرازيل والأرجنتين، والتشكيلات المتوقعة للمنتخبين من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

"ميسي Vs رودريجو".. التشكيل المتوقع لكلاسيكو البرازيل أمام الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026

ويواجه منتخب البرازيل نظيره منتخب الأرجنتين صباح غدًا الأربعاء الموافقة 22 نوفمبر 2023، في إطار منافسات الجولة السادسة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويفتتح ملعب ستاد "ماراكانا" أبوابه ليحتضن المباراة بين البرازيل والأرجنتين، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف صباحًا بتوقيت الإمارات.

تشكيل الأرجنتين المتوقع ضد البرازيل بتصفيات كأس العالم

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

خط الدفاع: مولينا، روميرو، أوتاميندي، تاجليافيكو.

خط الوسط: رودريجو دي باول، ماك أليستر، إنزو فرنانديز.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز، جوليان ألفاريز.

"ميسي Vs رودريجو".. التشكيل المتوقع لكلاسيكو البرازيل أمام الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026

تشكيل البرازيل المتوقع ضد الأرجنتين في تصفيات كأس العالم

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: إيمرسون، ماركينيوس، جابرييل، كارلوس أوجستو.

خط الوسط: برونو جيمارايش، أندريه، رافينيا.

خط الهجوم: رودريجو، جابرييل مارتينيلى، خيسوس.

ترتيب البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم

يحتل منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، وبينما يقع منتخب البرازيل المركز الخامس في ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط ضمن تصفيات كأس العالم.

يأتي البرازيل والأرجنتين وسط مجموعة تصفيات أمريكا الجنوبية المكونة من 10 منتخبات في مجموعة واحدة، بنظام الذهاب والإياب، حيث يتأهل منهم أول 6 منتخبات مباشرة للنهائيات، ويضمن صاحب المركز السابع المنافسة على الملحق العالمي.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم

وتنتقل أحداث مباراة البرازيل والأرجنتين ضمن منافسات الجولة السادسة لتصفيات كأس العالم 2026، عبر مجموعة قنوات SSC sports السعودية، تحديدًا على قناة SSC HD 1، ويتولي المعلق السعودي فهد العتيبي مهمة التعليق على المباراة.