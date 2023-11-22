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أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن أخبار غير سارة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي وذلك قبل مواجهة نظيره فريق يوفنتوس في الكالتشيو.

إنتر ميلان يتلقى صدمة مدوية قبل لقاء يوفنتوس

وذكرت شبكت سكاي سبورت الإيطالية أن اللاعب أليساندرو باستوني سوف يغيب عن نادي إنتر ميلان أمام نظيره فريق يوفنتوس في المباراة التي سوف تجمع بينهما الأحد القادم.

وأكدت أن باستوني كان قد تعرض للإصابة في ربلة الساق عند تواجده مع منتخب ايطاليا في فترة التوقف الدولي الحالية وأثناء مشاركته في التدريبات.

وأشارت الشبكة إلى أن باستوني من المتوقع أن يغيب اللاعب في مباراة بنفيكا أيضا ببطولة دوري أبطال أوروبا ويتوقع عودته في مباراة نابولي أو اودينيزي بالدوري الإيطالي.

