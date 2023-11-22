كرواتيا تخطف بطاقة العبور لـ يورو 2024 عقب الفوز أمام أرمينيا

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أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم من تحقيق فوزًا هامًا أمام نظيره أرمينيا بنتيجة هدف مقابل لاشيء، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، على أرضية ملعب ماكسيمير ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024.

وبهذه النتيجة تأهل منتخب كرواتيا إلى نهائيات بطولة أمم أوروبا 2024، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة.

نتيجة مباراة كرواتيا وأرمينيا اليوم في تصفيات أمم أوروبا

نجح اللاعب أنتي بوديمير من تسجيل الهدف الوحيد في اللقاء لصالح منتخب كرواتيا بالدقيقة 43 بعد أن أستلم تمريرة متقنة من زميله بورنا سوسا، وسدد كرة قوية داخل شباك أرمينيا.

وجاء ترتيب المجموعة الرابعة على النحو التالي

1- كرواتيا- 16 نقطة

2- تركيا- 16 نقطة

3- ويلز- 14 نقطة

4- أرمينيا- 8 نقاط

5- لاتفيا- 3 نقاط