نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق يعلن انضمام فتوح للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد طارق يحيي نجم الزمالك السابق، أن أحمد فتوح لاعب الفريق الحالي سوف ينضم للأهلي.

نجم الزمالك السابق يعلن انضمام فتوح للأهلي في الموسم المقبل

وقال يحيي في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "المعلومة اللي عندي أن فتوح رايح الأهلي ومعلومة مؤكدة لي".

وتابع:"من حق إدارة الزمالك أن تربط عودة اللاعب وفتح صفحة جديدة معه بالتجديد للفريق لإنه من أخطأ".

وواصل:"الأهلي عليه أن يتقدم بعرض رسمي للزمالك لضم فتوح والعلاقة بين الناديين حاليا تسمح بذلك وتقدم الأهلي بعرض بشكل رسمي والقرار في النهاية لإدارة الزمالك".