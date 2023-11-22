نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرنسا تتعادل أمام اليونان في مباراة مثيرة بتصفيات يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل منتخب فرنسا الأول لكرة القدم إيجابيًا أمام نظيره اليونان بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "أوباب أرينا آيا صوفيا"، في ختام جولات مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

ويحتل الديوك بعد هذا التعادل صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 22 نقطة، بعد الفوز في سبع مباريات والتعادل في لقاء، فيما يحتل منتخب اليونان المركز الثالث برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في لقاء وخسارة ثلاث مباريات.

أحداث مباراة فرنسا واليونان في تصفيات يورو 2024

سجل راندال كولو مواني أول أهداف اللقاء لصالح فرنسا في الدقيقة 42، بعد تمريرة رائعة من أوليفيه جيرو إلى زميله مواني الذي استقبلها بصره ثم سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وتعادل أناستاسيوس باكسيتاس لصالح اليونان في الدقيقة 56، بعد تسديدة صاروخية من علي حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس برايس سامبا.

وأضاف فوتويس يوانيديس الهدف الثاني لصالح اليونان في الدقيقة 61، بعد تمريرة من ديميتريس جيانوليس إلى زميله يوانيديس الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في أعلى منتصف المرمى.

وأحرز يوسف فوفانا هدف التعادل لصالح فرنسا في الدقيقة 74، بعد تمريرة من كيليان مبابي إلى فوفانا الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

ومنعت العارضة الهدف الثالث لصالح فرنسا في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا في الدقيقة 4+90، بعد تسديدة قوية من كيليان مبابي من على حدود منطقة الجزاء