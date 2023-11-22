نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة فرنسا ضد اليونان اليوم الثلاثاء تصفيات يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة فرنسا واليونان بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "أوباب أرينا آيا صوفيا"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من تصفيات يورو 2024.

أهداف فرنسا ضد اليونان في تصفيات يورو 2024

افتتح راندال كولو مواني أول أهداف اللقاء لصالح فرنسا في الدقيقة 42، بعد تمريرة رائعة من أوليفيه جيرو إلى زميله مواني الذي استقبلها بصره ثم سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وتعادل أناستاسيوس باكسيتاس لصالح اليونان في الدقيقة 56، بعد تسديدة صاروخية من علي حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس برايس سامبا.

وأضاف فوتويس يوانيديس الهدف الثاني لصالح اليونان في الدقيقة 61، بعد تمريرة من ديميتريس جيانوليس إلى زميله يوانيديس الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في أعلى منتصف المرمى.

وأحرز يوسف فوفانا الهدف الثاني والتعادل لصالح فرنسا في الدقيقة 74، بعد تمريرة من كيليان مبابي إلى فوفانا الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

