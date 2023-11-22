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أحمد جودة - القاهرة - "قبل المباراة بـ ساعات".. تاريخ مواجهات البرازيل والأرجنتين والقيمة التسويقية قبل كلاسيكو تصفيات كأس العالم 2026، يضرب عشاق ومحبي كرة القدم العالمية موعد مع مواجهة نارية بين منتخبي البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال لقارة أمريكا الجنوبية، ومتابعة الأرجنتيني ليونيل ميسي في الكلاسيكو.

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يبحث عشاق الأرجنتيني ليونيل ميسي في محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، عن تفاصيل مباراة البرازيل والأرجنتين وتاريخ مواجهات والقيمة السوقية للمنتخبين في تصفيات كأس العالم 2026.

"قبل المباراة بـ ساعات".. تاريخ مواجهات البرازيل والأرجنتين والقيمة التسويقية قبل كلاسيكو تصفيات كأس العالم 2026

ويتيح لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة البرازيل والأرجنتين، وترصد تاريخ مواجهات المنتخبين، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

"قبل المباراة بـ ساعات".. تاريخ مواجهات البرازيل والأرجنتين والقيمة التسويقية قبل كلاسيكو تصفيات كأس العالم 2026

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026

ويحل منتخب الأرجنتين ضيفا على نظيره منتخب البرازيل صباح غدًا الأربعاء الموافقة 22 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويستضيف ملعب ستاد "ماراكانا" المباراة بين البرازيل والأرجنتين، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف صباحًا بتوقيت الإمارات.

تاريخ مواجهات منتخبي البرازيل والأرجنتين قبل تصفيات كأس العالم

إلتقى منتخب البرازيل ضد منتخب الأرجنتين من قبل في 108 مباراة بين رسمية وودية، نجح السامبا في تحقيق الفوز في 45 مباراة، فيما حقق التانجو الفوز في 40 مباراة، بينما خيم التعادل على 23 مباراة من قبل.

كما شهدت تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، 9 مواجهات بين منتخب البرازيل والأرجنتين، حقق السيليساو الفوز في 4 لقاءات، وحقق التانجو الفوز في لقاءين، وحسم التعادل 3 لقاءات.

"قبل المباراة بـ ساعات".. تاريخ مواجهات البرازيل والأرجنتين والقيمة التسويقية قبل كلاسيكو تصفيات كأس العالم 2026

القيمة التسويقية لمنتخب البرازيل والأرجنتين

يتفوق منتخب البرازيل في القيمة التسويقية على منتخب الأرجنتين، على ما ذكرته شبكة "ترانسفير ماركت" العالمية المتخصصة في ذلك، فقد وصلت القيمة التسويقية للسامبا إلى 1.04 مليار يورو، مقابل قيمة التانجو 789 مليون يورو.

ترتيب البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026

يحتل منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، وبينما يقع منتخب البرازيل في المركز الخامس برصيد 7 نقاط، في مجموعة تتكون من 10 منتخبات، يتأهل أول 6 منهم ويشارك المنتخب السابع في الملحق.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم

وتنتقل مجموعة قنوات SSC sports الرياضية السعودية، المباراة بين البرازيل والأرجنتين في إطار منافسات الجولة السادسة لتصفيات كأس العالم 2026، تحديدًا على قناة SSC HD 1، ويتولي المعلق الرياضي فهد العتيبي مهمة التعليق على المباراة.