نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة رحيل نجم الزمالك إلى الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير تلفزيونية اليوم، عن حقيقة رحيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

هل ينتقل فتوح للدوري السعودي؟

وكانت قد ترددت أنباء خلال الأيام القليلة الماضية تفيد بأن نادي الاتفاق السعودي يرصد التعاقد مع أحمد فتوح مدافع الزمالك في يناير.

وفي سياق متصل فقد أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الاتفاق السعودي لم يقدم أي عروض رسمية إلى الزمالك للحصول على خدمات أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "مصدر داخل الفريق السعودي أكد أنه لا يوجد أي تفكير في ضم اللاعب حتى هذه اللحظة، وبيراميدز لا ينوي الدخول في صفقة اللاعب".

وأضاف أمير هشام: "فتوح نشر صورة مثيرة للجدل وسط لاعبي الأهلي في مران المنتخب الوطني، ويبدو أنها رسالة غير مباشرة باقترابه من التتش".