الأهلي يجهز لحسم ملف تجديد عقد لاعبه

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أحمد جودة - القاهرة - يجهز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لحسم ملف تجديد عقد لاعبه المتألق لمواصلة الاستفادة من خدماته خلال الفترة القادمة.

وأشار الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن مسؤولو النادي الأهلي لم يعقدوا أي جلسات مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تمديد عقده.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي ينوي تمديد عقد الحارس ورفع قيمة راتبه ليصبح الأعلى راتبًا في النادي حيث يتواجد حاليًا في المرتبة الثالثة بعد حسين الشحات وإمام عاشور في قيمة الراتب".

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

ويلتقي المارد الأحمر بنظيره فريق سموحه مساء الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة.

وتقام أحدات مباراة الأهلي وسموحة عند تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة الساعة الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.