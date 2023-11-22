نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما قبل المواجهة.. ميسي الغائب "رسميًا" عن كلاسيكو البرازيل والأرجنتين تاريخيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة هامة تجمع بين المنتخب البرازيلي أمام نظيره الأرجنتيني، ضمن قمة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة مونديال العالم 2026.

صافرة المباراة تنطلق في تمام الثانية والنصف صباحا، على ستاد ماراكانا، والذي يحتضن قمة الجولة السادسة من التصفيات.

ميسي صفر أهداف أمام البرازيل “رسميًا”

ليونيل ميسي صاحب الأرقام القياسية، يمتلك رقما سلبيا في عدد أهدافه المسجلة أمام البرازيل.

بطل المونديال لم يسجل سوى 3 أهداف فقط، وجميعهم في مباراة ودية.

الأولى أقيمت في قطر عام 2010، ليسجل فيها البرغوث هدفه الأول، وفي عام 2012 تمكن من تسجيل هدفه الثاني، بينما جاء هدفه الثالث في عام 2019، في السوبر كلاسيكو الذي أقيم في السعودية.

ويبحث ميسي عن هدفه الأول رسميا، في المباراة الرابعة عشر، بعد صيام تهديفي دام 13 مواجهة بين المنتخبين.

وسجل ليونيل، مع منتخب الأرجنتين، 106 أهداف خلال 179 مباراة.