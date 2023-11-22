نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تشاهد مباراة البرازيل والأرجنتين في كلاسيكو أمريكا الجنوبية بتصفيات كأس العالم 2026؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر متابعي تصفيات المونديال، قمة النجوم في أمريكا الجنوبية، والتي تجمع بين المنتخب البرازيلي أمام المنتخب الأرجنتيني.

صافرة المباراة تنطلق في تمام الثانية والنصف صباحا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية، على ستاد ماراكانا، والذي يحتضن قمة الجولة السادسة من التصفيات.

القنوات الناقلة لكلاسيكو أمريكا الجنوبية

وتنقل بث مباشر مباراة البرازيل والأرجنتين، على قناة SSC الرياضية السعودية، وSSC HD، بتعليق فهد العتيبي.

شاهد كلاسيكو البرازيل والأرجنتين | من هنــــا

ويدخل المنتخب الأرجنتيني المباراة، عائدا من هزيمة مفاجأة أمام أوروجواي بهدفين نظيفين.

أما المنتخب البرازيلي، فسقط أمام نظيره الكولمبي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة كان نجمها الأول لويس دياز.