نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "معًا للأبد" صورة عائلية تجمع صلاح وأشقاءه (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت رحاب صلاح، شقيقة محمد صلاح، صورة عائلية عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ونشرت الصورة التي جمعت بينها، وبين شقيقيها محمد صلاح، ونصر صلاح، كتب عليها معا للأبد.

صورة محمد صلاح وأشقاؤه

صلاح نجم تصفيات المونديال

وخطف محمد صلاح الأضواء في معسكر المنتخب الأخير، وذلك بعد تحقيقه العديد من الأرقام القياسية في مباراتي المنتخب.

صلاح بات في صدارة هدافي المونديال التاريخيين، ليزيح أبو تريكة عن الصدارة، إضافة على ذلك سجل أول سوبر هاتريك في مسيرته مع المنتخب.

وتصدرت مصر المجموعة الأولى، بعد تحقيق الفوز على حساب جيبوتي بسداسية، وسيراليون بثنائية.