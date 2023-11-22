نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة سرية لمسؤولي الزمالك مع أحمد فتوح.. مهيب يكشف التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن الجلسة السرية التي جمعت عمرو الجنايني وطارق السيد مع أحمد أبو الفتوح لاعب نادي الزمالك.

وأكد مهيب عبد الهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "اللعيب " على قناة "أم بي سي مصر": "الجلسة التي جمعت أحمد أبو الفتوح مع عمرو الجنايني وطارق السيد فشلت لعدم التوصل لحل مع أحمد أبو الفتوح".

يحتل نادي الزمالك المركز العاشر برصيد 8 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ونجح نادي الزمالك في التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر النسخة الماضية عقب الفوز على ببراميدز بركلات الترجيح.

موعد مباراه الزمالك وأبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ستاد برج العرب.