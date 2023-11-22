عاجل.. تشكيل البرازيل الرسمي لمواجهة الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن فيرناندو دينيز تشكيل البرازيل الرسمي لمواجهة الأرجنتين في الكلاسيكو المرتقب بين المنتخبين لحساب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

تشكيل البرازيل الرسمي لمواجهة الأرجنتين

وجاء تشكيل البرازيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: إيميرسون رويال، ماركينيوس، جابرييل ماجالايس، أوجوستو.

الوسط: أندري، برونو جيماريش، رودريجو.

الهجوم: مارتينيلي، جابرييل جيسوس، رافينيا.

يحتل راقصي التانجو بقيادة ميسي صدارة ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 12 نقطة، فيما يأتي منتخب البرازيل ثالثًا برصيد 7 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة البرازيل ضد الأرجنتين

تنقل متابعة مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في تصفيات كأس العالم فجر الأربعاء المقبل، عبر قناة SSC1 HD السعودية الرياضية بتعليق المعلق الشهير فهد العتيبي.