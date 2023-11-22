نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ميسي يقود تشكيل الأرجنتين الرسمي لمواجهة البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ليونيل سكالوني تشكيل الأرجنتين الرسمي لمواجهة البرازيل في اللقاء المرتقب بين المنتخبين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.

تشكيل الأرجنتين الرسمي لمواجهة البرازيل

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

الدفاع: مولينا، كريستيان روميرو، أوتاميندي، أكونيا.

الوسط: أليكسيس ماك أليستر، إنزو فرنانديز، رودريجو دي باول، جيوفاني لو سيلسو.

الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز.

ويلتقي راقصي السامبا ضد رفاق ليونيل ميسي، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، على ملعب ماراكانا الشهير في تمام الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم الأربعاء.

يحتل راقصي التانجو بقيادة ميسي صدارة ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 12 نقطة، فيما يأتي منتخب البرازيل ثالثًا برصيد 7 نقاط.

تنقل متابعة مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في تصفيات كأس العالم فجر الأربعاء المقبل، عبر قناة SSC1 HD السعودية الرياضية بتعليق المعلق الشهير فهد العتيبي.