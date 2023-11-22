نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كثف مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جهودهم من أجل التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لترميم صفوف المارد الأحمر.

تفاصيل صفقة عمر كمال

وفي سياق متصل فقد كشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، عن تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر إلى النادي الأهلي.

وأضاف هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "مودرن فيوتشر طلب الحصول على مبلغ 7 ملايين جنيه بالإضافة إلى لاعب واحد فقط بالميركاتو الشتوي".

وأضاف أمير هشام: "فيوتشر طلب الحصول على خدمات كريم نيدفيد أو صلاح محسن أو خالد عبدالفتاح، ولكن الأهلي يرفض رحيل نيدفيد مرة أخرى".

واستطرد: "هناك مفاضلة بين خالد عبدالفتاح وصلاح محسن، والأول سيكون هو الأقرب للخروج، وسوف يتم الاتفاق على رحيل اللاعب بعد استنفاذ الأهلي عدد الإعارات".

واختتم: "اللاعب الذي سوف ينتقل إلى مودرن فيوتشر على سبيل البيع النهائي، وسوف يتم تقليل قيمة الصفقة المادية في انتقال عمر كمال من 7 ملايين إلى 2 أو 4 ملايين جنيه، وسوف يحسم كولر اسم الراحل عن الفريق، والأقرب هو خالد عبدالفتاح للخروج".