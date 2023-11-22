نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشتباكات بين جماهير البرازيل والأرجنتين تعطل انطلاق المباراة.. وميسي يغادر الملعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر متابعي تصفيات المونديال، قمة النجوم في أمريكا الجنوبية، والتي تجمع بين المنتخب البرازيلي أمام المنتخب الأرجنتيني.

وكان من المفترض انطلاق المباراة، في تمام الثانية والنصف صباحا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية، على ستاد ماراكانا، والذي يحتضن قمة الجولة السادسة من التصفيات.

اشتباكات تعطل المباراة

لكن جماهير الفريقين كان لها رأي اخر، بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وسط مشهد مهيب.

ومازالت الاشتباكات مستمرة حتى الان، لتتعطل انطلاقة المباراة، لمدة عشرة دقائق كاملة.

وانسحب ليونيل ميسي ولاعبي الأرجنتين، من الملعب بعد استمرار الأجواء المشحونة.

وتعد هذه المباراة من المواجهات ذات القاعدة الجماهيرية العريضة، والتي تحظى بمتابعات كبيرة.