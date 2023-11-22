الرياضة

جماهير الأرجنتين تفتح النار على البرازيل بعد تأجيل انطلاق المباراة

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أحمد جودة - القاهرة - تشهد موقعة المنتخب البرازيلي أمام نظيره الأرجنتيني، اشتباكات عنيفة بين الجماهير وذلك بعد تأجيل المباراة التي كان من المفترض بداياتها في الثانية والنصف صباحا.

ويلتقي الفريقين، ضمن الجولة السادسة من عمر تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال العالم 2026.

جماهير الأرجنتين تهاجم البرازيل

وفتحت جماهير الأرجنتين، النار على حساب منتخب البرازيل، بعد تأخير المباراة حتى الآن.

ورددت جماهير الأرجنتين هتاف جاء مضمونه "برازيل أخبريني بماذا تشعرين الآن؟".

ولم يتحدد حتى الآن مصير المباراة، سواء بانطلاقها أو تأجليها بسبب الاكتشافات.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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