نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اسم كبير".. الكشف مدرب الزمالك الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، عن الاسم المرشح لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة القادمة.

من هو مدرب الزمالك الجديد؟

وأشار أن البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم، يقترب بقوة من الرحيل وعلى رأس المرشحين لتدريب الفارس الأييض بالمرحلة المقبلة.

وأضاف هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الاتحاد النيجيري عرض على المدرب تخفيض راتبه من 70 ألف دولار إلى 30 ألف دولار، وسط حالة من الرغبة في مغادرته".

وأكد أمير هشام: "أحد الوكلاء عرض اسم بيسيرو على الزمالك، وهناك قبول بشكل كبير للمدرب لتولي تدريب الفريق، خلال الفترة المقبلة، وسوف يتم منحه الراتب المناسب حال الاتفاق".