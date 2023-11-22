نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يفجر مفاجأة ويكشف تفاصيل لقاء فتوح مع لاعبي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن ما حدث مع لاعب الزمالك الذي ارتبط اسمه بالأهلي في الفترة الأخيرة أحمد فتوح، ولقاءه مع لاعبي المارد الأحمر في أحد الملاعب الخماسية التي افتتحها حسين الشحات أمس.

تفاصيل لقاء فتوح مع لاعبي الأهلي

وقال شوبير عبر برنامجه ملعب أون على قناة أون تايم سبورتس: "أمس حسين الشحات كان بيفتتح ملعب خاص به في مدينة السلام، وفتوح من سكان هذه المنطقة، وتواجد فتوح مع لاعبي الأهلي هناك من أجل مجاملة حسين الشحات بمناسبة افتتاحه هذا المشروع، ولكن لا تربط هذا الأمر بانتقاله للأهلي".

وكان فتوح قد ارتبط اسمه بالأهلي بعد معاقبته من الزمالك بسبب ما حدث منه، وخروجه من معسكر الفريق قبل مباراة زد دون إذن.