نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب أوروجواي يتغلب على يوليفيا بثلاثية ويقتنص صدارة ترتيب تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب أوروجواي، في تحقيق فوز ثمين على حساب بوليفيا، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لمونديال العالم 2026.

نتيجة مباراة أوروجواي وبوليفيا

وعزز الأورجواي صدارتها للتصفيات بثلاثة عشر نقطة، بعد الفوز بثلاثية نظيفة.

داروين نونيز كان نجم الليلة، بعد هدف أول في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول من المباراة.

وأصاف غابرييل فيلاميل لاعب منتخب بوليفيا، هدف ذاتي في الدقيقة 39، ليزيد التقدم لحساب أورجواي.

نونيز أكد الفوز بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

الصدارة أصبحت في صالح أورجواي، في انتظار نتيجة الأرجنتين أقرب المنافسين، بينما احتلت بوليفيا احتلت المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

الإكوادور تتفوق على حساب تشيلي بهدف نظيف في تصفيات أمريكا الجنوبية.