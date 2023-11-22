ملخص أحداث الشوط الأول.. 3 أرقام بين البرازيل والأرجنتين منهم رقم سلبي

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أحمد جودة - القاهرة - شهد الشوط الأول من مباراة البرازيل والأرجنتين إثارة كبيرة وأرقام مفاجأة في كلاسيكو أمريكا الجنوبية، الذي جمع المنتخبين في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

3 أرقام بين البرازيل والأرجنتين منهم رقم سلبي

وبدأت أحداث المباراة بعد تأجيل انطلاقها بسبب ما حدث بين جماهير الأرجنتين والأمن البرازيلي في المدرجات، قبل أن تستكمل بعد نصف ساعة من موعدها الأصلي.

وشهد الشوط الأول رقم قياسي في عدد الأخطاء على المنتخبين، التي بلغت 22 خطأ منها 15 في أول 19 دقيقة، وبإجمالي الـ22 تسعة عشر منها على المنتخب البرازيل وستة أخطاء على المنتخب الأرجنتيني.

وتلقى لاعبي المنتخب البرازيلي ثلاثة بطاقات صفراء، لكلٍ من جابرييل جيسوس ورافينيا وكارلوس أوجوستو.

أما الرقم السلبي، لم يتم تسديد سوى كرة وحيدة فقط على المرمى من كلا المنتخبين.