نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دماء وضرب وتكسير.. اشتباكات البرازيل والأرجتتين (شاهد الفيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدثت اشتباكات ضارية بين الأمن البرازيلي وجماهير منتخب الأرجنتين قبل لحظات من بداية المواجهة المرتقبة بين المنتخبين، وسالت دماء بعض جماهير التانجو خلال تلك الأحداث الغير معهودة في ملاعب كرة القدم.

اشتباكات البرازيل والأرجتتين

والتقطت عدسات الكاميرا مشاهد اعتداء أفراد الأمن الموجودة في المدرجات، على جماهير المنتخب الأرجنتين.

وبدأت أحداث المباراة بعد تأجيل انطلاقها بسبب ما حدث بين جماهير الأرجنتين والأمن البرازيلي في المدرجات، قبل أن تستكمل بعد نصف ساعة من موعدها الأصلي.

وشهد الشوط الأول رقم قياسي في عدد الأخطاء على المنتخبين، التي بلغت 22 خطأ منها 15 في أول 19 دقيقة، وبإجمالي الـ22 تسعة عشر منها على المنتخب البرازيل وستة أخطاء على المنتخب الأرجنتيني.

وتلقى لاعبي المنتخب البرازيلي ثلاثة بطاقات صفراء، لكلٍ من جابرييل جيسوس ورافينيا وكارلوس أوجوستو.

وشهد الشوط الثاني تسجيل نيكولاس أوتامندي هدف الأرجنتين الوحيد في اللقاء عند الدقيقة الثالثة والستين عن طريق رأسية قوية سكنت أعلى الزاوية اليمنى للحارس أليسون بيكر.