نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رأسية أوتامندي تحسم "حرب" البرازيل والأرجنتين وصدارة تصفيات كأس العالم 2026 لصالح التانجو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسمت رأسية نيكولاس أوتامندي مدافع الأرجنتين، نتيجة مواجهة التانجو أمام البرازيل في الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

نتيجة مباراة الأرجنتين والبرازيل

ونجح المنتخب الأرجنتيني في تحقيق فوزًا هامًا على حساب البرازيل في القمة المثيرة بين المنتخبين، التي شهدت عنفًا داخل وخارج الملعب.

وسجل أوتامندي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الثالثة والستين من عمر المواجهة، بعد ركنية نفذها جيوفاني لوسيلسو، ليرتقي مدافع بنفيكا ويضع رأسية قوية على يمين أليسون بيكر.

حدثت اشتباكات ضارية بين الأمن البرازيلي وجماهير منتخب الأرجنتين قبل لحظات من بداية المواجهة المرتقبة بين المنتخبين، وسالت دماء بعض جماهير التانجو خلال تلك الأحداث الغير معهودة في ملاعب كرة القدم.

والتقطت عدسات الكاميرا مشاهد اعتداء أفراد الأمن الموجودة في المدرجات، على جماهير المنتخب الأرجنتين.

ورفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى النقطة الخامسة عشر في صدارة ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى المونديال، ليستعيد الصدارة من أوروجواي.

بينما تجمد رصيد المنتخب البرازيلي عند سبعة نقاط بعد أن تلقى الخسارة الثالثة على التوالي في التصفيات.