نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. اشتباكات بين حارس الأرجنتين وقوات الأمن البرازيلي بسبب الجماهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل إيميليانو مارتينيز حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، في اشتباكات مع أحد أفراد قوات الأمن البرازيلي قبل انطلاق المواجهة التي جمعت المنتخبين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بسبب الاعتداء على جماهير التانجو الحاضرة في ملعب ماراكانا.

اشتباك إميليانو مارتينيز مع قوات الأمن البرازيلي

الجدير بالذكر، حدثت اشتباكات ضارية بين الأمن البرازيلي وجماهير منتخب الأرجنتين قبل لحظات من بداية المواجهة المرتقبة بين المنتخبين، وسالت دماء بعض جماهير التانجو خلال تلك الأحداث الغير معهودة في ملاعب كرة القدم.

والتقطت عدسات الكاميرا مشاهد اعتداء أفراد الأمن الموجودة في المدرجات، على جماهير المنتخب الأرجنتين.

وبدأت المواجهة متأخرة لمدة نصف ساعة عن موعدها الأصلي، ونجح المنتخب الأرجنتين في تحقيق الفوز بهدف وحيد مقابل لا شيء سجله المدافع نيكولاس أوتامندي.

ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026

ورفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى النقطة الخامسة عشر في صدارة ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى المونديال، ليستعيد الصدارة من أوروجواي.

بينما تجمد رصيد المنتخب البرازيلي عند سبعة نقاط بعد أن تلقى الخسارة الثالثة على التوالي في التصفيات.