نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التانجو يواصل رقصاته في أرض السامبا.. إحصائية مميزة لـ الأرجنتين أمام البرازيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب الأرجنتين في خطف فوز قوي ومهم من نظيره منتخب البرازيل وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما صباح اليوم الأربعاء في قمة الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم فيفا 2026.

وشهدت المباراة إعتداءً من قبل الشرطة البرازيلية على جماهير الأرجنتين في ملعب ماراكانا قبل أن يذهب ميسي ورفاقه ويدعوهم للهدوء لكي تسير المباراة بشكل طبيعي.

وخطف نيكولاس أوتامندي، نجم التانجو هدفًا صادمًا في الدقيقة الثالثة والستون وسجله ببراعة في شباك السامبا، ليضمن لمنتخب الأرجنتين الفوز باللقاء.

إحصائية مميزة للأرجنتين أمام البرازيل

وبذلك الفوز يكون منتخب الأرجنتين هو المنتخب الوحيد الذي يفوز ضد البرازيل على أرضها في تصفيات كأس العالم، والذي يفوز لمرتين على التوالي في ماركانا وسط جمهوره.

وبذلك يتصدر منتخب التانجو الترتيب بـ15 نقطة، فيما تراجعت السامبا إلى المركز السادس برصيد 7 نقاط.