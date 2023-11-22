نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من ليونيل ميسي على فوز الأرجنتين وإصابته أمام البرازيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين على فوز التانجو أمام مضيفه البرازيل بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

تعليق ميسي على فوز الأرجنتين

ميسي قال بعد المباراة:"هذه المجموعة تستمر في كتابة التاريخ، إنه لشيء رائع تحقيق الفوز هنا في الماراكانا".

وأضاف:" كنا نعلم أن مثل هذه المباريات تحسم بتفاصيل صغيرة وهذا ما حدث".

وتابع:"شعرت بالإصابة في بداية المباراة، ولكن تحاملت عليها، ليست قوية وأتمنى أن أعود بشكل أفضل".

وأشار:"رأينا كيف تعرض الناس للضرب من الشرطة بالعصى كما حصل في الليبرتادوريس، يفكر كل منّا في عائلته لذلك كنا أكثر وعيًا وغادرنا لكي نهدأ".

وأوضح:"سأبقى لفترة أطول قليلًا في ميامي لأن الأطفال يذهبون للمدرسة هناك ومن ثم الذهاب للأرجنتين وبعدها التحضير لما قبل الموسم لمواجهة عام 2024 بكل قوة".