نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعات تصفيات يورو 2024 بعد نهاية الجولة التاسعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منافسات التصفيات المؤهلة إلي بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، مساء أمس الثلاثاء، حيث نجحت العديد من المنتخبات في التأهل إلى البطولة.

حيث تأهل 20 منتخبًا حتى الآن إلى بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 المقبلة، ومنتخب ألمانيا.

ترتيب مجموعات تصفيات يورو

المجموعة الأولى:

1- إسبانيا – 21 نقطة

2- إسكتلندا – 17

3- النرويج – 11

4- جورجيا – 8

5- قبرص – 0

المجموعة الثانية:

1- فرنسا – 22

2- هولندا – 18

3- اليونان – 13

4- أيرلندا – 6

5- جبل طارق – 0

المجموعة الثالثة

1- انجلترا – 20

2- إيطاليا – 14

3- أوكرانيا – 14

4- شمال مقدونيا – 8

5- مالطا – 0

المجموعة الرابعة

1- تركيا – 17

2- كرواتيا – 16

3- ويلز – 12

4- أرمينيا – 8

5- لاتفيا – 3

المجموعة الخامسة

1- ألبانيا – 15

2- تشيك – 15

3- بولندا – 13

4- مولودفا – 10

5- جزر فارو – 2

المجموعة السادسة

1- النمسا – 20

2- بلجيكا – 19

3- السويد – 10

4- أذربيجان – 7

5-إستوانيا – 1

المجموعة السابعة

1- المجر – 18

2- صربيا – 14

3- الجبل الأسود – 11

4- ليتوانيا – 6

5- بلغاريا – 4

المجموعة الثامنة

1- الدنمارك – 22

2- سلوفينيا – 22

3- كازاخستان – 18

4- فنلندا – 18

5- أيرلندا الشمالية – 9

6- سان مارينو -0

المجموعة التاسعة

1- رومانيا – 22

2- سويسرا – 17

3- إسرائل – 15

4- بيلاروسيا – 12

5- كوسوفو – 11

6- أندورا – 2

المجموعة العاشرة

1- البرتغال – 30

2- سلوفاكيا – 22

3- لوكسمبورج – 17

4- أيسلندا – 10

5- البوسنة والهرسك – 9

6- ليشتنشتاين – 0