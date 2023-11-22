نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سكالوني يصدم التانجو".. مدرب الأرجنتين يعلن رحيله عقب الفوز أمام البرازيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، مفاجأة صادمة لعاشقي ومحبي كتيبة التانجو، عقب انتهاء المواجهة النارية أمام غريمه التقليدي، منتخب البرازيلي، في تصفيات كأس العالم القادمة.

ونجح المدافع الدولي أوتاميندي، في إحراز هدف غالي لمنتخبه، اقتنص بها الثلاث نقاط، من داخل ملعب الماراكانا، الذي تحول إلى ساحة حرب.

- رحيل سكالوني عن التانجو

وأكد سكالوني في تصريحات عقب الفوز على البرازيل: "الأرجنتين تحتاج في الوقت الحالي، وجود مدرب يتمتع بالطاقة اللازمة للاستمرار في العمل، وهو في وضع جيد".

وأردف بشأن مستقبله: "سأتناقش مع قادة الفريق والإداريين واللاعبين في كل شيء".

وأشار سكالوني: " أمتلك العديد من الأشياء، التي يجب أن أقوم بها في الوقت الحالي، هؤلاء اللاعبين قدموا لنا الكثير".

وأختتم قائلا: "احتاج للتفكير كثيرا فيما أريد القيام به، فهذا المستوى صعب للغاية ومن الصعب الاستمرار فيه".