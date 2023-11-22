الرياضة

9 أيام فقط على موعد قمة النصر والهلال في الدوري السعودي للمحترفين

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 9 أيام فقط على موعد قمة النصر والهلال في الدوري السعودي للمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الجميع مباراه القمة في الدوري السعودي للمحترفين بين صاحب المركز الثاني فريق النصر بقيادة كريستيانو رونالدو والمركز الأول فريق الهلال بقيادة ميتروفيتش. 

موعد مباراة القمة بين النصر والهلال في الدوري السعودي للمحترفين 


ويواجه النصر ضيفه الهلال على ملعب الملك فهد الدولي ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين في تمام التاسعة مساء الجمعة 1 ديسمبر.


وتبقى 9 أيام فقط علي موعد ديربي السعودية بين النصر والهلال يلعب كل فريق منهما مباراتين قبل الديربي المنتظر.

مباريات النصر قبل القمة أمام الهلال في الدوري السعودي للمحترفين 

 

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كريستيانو رونالدو مهاجم النصر  


يواجه النصر فريق الأخدود يوم 24 في الاسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين  ثم بيرسبوليس يوم 27.

 

مباريات الهلال قبل القمة أمام النصر في الدوري السعودي للمحترفين 

ويواجه الهلال فريق الحزم يوم 25 ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين ثم نافباخور يوم 28.

موقف فريق النصر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 

ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة.

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لاعب الهلال السعودي 

موقف فريق الهلال في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 

يعتلي فريق الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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