نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لسنا جبناء نحن أبطال العالم".. ساحر ريال مدريد يسُب ميسي في كلاسيكو البرازيل والأرجنتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح المنتخب الأرجنتيني في خطف فوزا نارية من داخل البرازيل في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم القادمة 2026، بهدف دون رد للمدافع أوتاميندي، في مباراة غلبت عليها المشاهد العنيفة.

وتحول ملعب الماراكانا قبل وأثناء المباراة، إلى ساحة شغب كبيرة، خاصة بعد تعدي رجال الأمن البرازيلي على جماهير التانجو، والتي أسفرت عن عدة مصابين.

- رودريجو يهين ميسي

ونشرت شبكة "TYC" الأرجنتينية، أن غادر ميسي أرضية ملعب المباراة ٤بل انطلاق صافرة البداية، بسبب مناظر العنف التي كانت في المدرجات بين الجماهير والشرطة البرازيلية.

ليعود من جديد إلى الملعب، ليصطدم بزميله دي بول، وهو في خلاف حاد مع رودريجو جوس، مهاجم البرازيل وريال مدريد، ليتدخل ميسي لفض الخلاف، ويحدث ما كان على غير المتوقع.

واختتمت الشبكة، أن رودريجو قلم بأهانة ميسي بعد تدخله في النزاع، قائلا له:" أنتم جبناء"، ليشعل غضب ليو، الذي توجه نحوه ممسكا به وقائلا:" نحن أبطال العالم.. كيف نكون جبناء؟ أنتبه لما تقوله