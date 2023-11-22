الأهلي يحدد موعد السفر إلى السعودية لخوض مباريات كأس العالم للأندية

أحمد جودة - القاهرة - فريق النادي الأهلي

حدد النادي الأهلي موعد سفر الفريق إلى المملكة العربية السعودية من أجل خوض مباريات بطولة كأس العالم للاندية والتي تقام مطلع الشهر القادم. موعد سفر بعثة الأهلي إلى السعودية

وتقرر سفر الفريق إلى السعودية يوم 11 ديسمبر استعداد للمشاركة في البطولة ومواجهة الفائز من اوكلاند سيتي واتحاد جده السعودي.

كولر يعطي اللاعبين راحة من التدريبات اليوم

واعطي مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي اللاعبين راحه من تدريبات اليوم الأربعاء على أن تبدا الاستعدادت لمباراة ميدياما غدا الخميس

موعد مباراة النادي الأهلي القادمة

مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي



ويواجه فريق الأهلي ضيفه ميدياما الغاني على ملعب السلام يوم السبت في التاسعة مساء في أول مباريات دوري المجموعات لدوري ابطال إفريقيا.

موقف فريق النادي الأهلي في جدول ترتيب الدوري المصري

ويحتل فريق النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة من خمس مباريات خاضها في البطولة نجح في الفوز في أربع مباريات والتعادل في مباراة ولم يتلقي الفريق أى هزيمة.