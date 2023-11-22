نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادًا لإنبي.. المصري يلاقي فاركو وديا اليوم بالكلية الحربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري في الثانية والنصف عصر اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية بنظيره فريق فاركو في مباراة ودية ضمن استعدادات المصري لمباراته أمام إنبي بالجولة السابعة من الدوري والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الجمعة الموافق الأول من ديسمبر المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

المصري يلاقي فاركو وديا اليوم بالكلية الحربية

طلب علي ماهر المدير الفني للنادي المصري من محمود جابر إداري الفريق الاتفاق علي إقامة مباريات ودية خلال الفترة المقبلة لإكساب اللاعبين حساسية المباريات في ظل فترة توقف الدوري.

يواصل الفريق البورسعيدي تدريباته الجماعية بمعسكره بالقاهرة علي ملعب ستاد الكلية الحربية عقب عودته من المدينة الباسلة.

يحتل المصري المركز الثامن بجدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وذلك بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.