نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة يكشف القرار النهائي بشأن العرض السعودي لضم فتوح من الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة، أن كل ما يشاع بشأن تفاصيل عرض الاتفاق السعودي لأحمد فتوح لاعب الزمالك على لسان وكيله غير صحيح.

حقيقة وجود عرض سعودي لضم فتوح

وأضاف شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي إف إم، أن الاعلامي السعودي سعيد الهلال أكد أن النادي غير مهتم بفتوح أو أي لاعب مصري في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الاتفاق يرصد ظهير أيسر يلعب بالدوري الانجليزي.

يذكر أن، سمير صلاح وكيل أحمد فتوح قد أعلن مؤخرا عن تلقي اللاعب لعرض من نادي الاتفاق السعودي وسط أحداث ازمة اللاعب ونادي الزمالك.

وينتهي تعاقد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري حيث يحق له التوقيع لأي فريق يرغب في الحصول على خدماته بداية من يناير المقبل.