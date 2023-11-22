نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مودرن فيوتشر يرفض رحيل "هدف" الأهلي في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة، أن مودرن فيوتشر يرفض خروج مهاجم الفريق أحمد عاطف في الفترة الحالية لاحتياج النادي له في منافساته القادمة.

فيوتشر يرفض رحيل أحمد عاطف والأهلي يستهدف مهاجم جديد

كما أكد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي إف إم، أنه على صعيد اللاعبين المصريين هناك بالفعل اهتمام داخل الأهلي بأحمد عاطف لاعب مودرن فيوتشر إضافة إلى أحمد أمين أوفا لاعب انبي لمحاولة تدعيم خط هجوم الفريق.

وأتم، أن هذا الاهتمام من القلعة الحمراء وسط الأزمة الهجومية التي يعاني منها الفريق وتراجع مستوى صلاح محسن اضافة للمستوى الغير مرضي للجماهير الحمراء من جانب الفرنسي موديست.

ويدرس الأهلي التعاقد مع مهاجم قوي من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لكن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء لم يمنح الضوء الأخضر لحسم الملف حتى اللحظة الحالية.