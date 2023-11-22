نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يرفض رحيل لاعب الفريق في الانتقالات الشتويه القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي رحيل لاعب الفريق كريم نيدفيد في الانتقالات الشتوية القادمة.

ويحتاج كولر لخدمات مارسيل كولر لكريم نيدفيد في مباريات النادي الأهلي القادمة في دوري نايل أو دوري أبطال إفريقيا.

يحتل النادي الأهلي المركز الأول برصيد 13 نقطة من 5 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وله مباراة مؤجلة أمام بلدية المحلة.

وتعادل الأهلي مع نظيره الجونة بهدف لكل فريق في لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الأهلي وميديما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة ميديما الغاني ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم على ستاد السلام.