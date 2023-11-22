نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كبرى المفاجأت.. الحائلي يكشف موقف "حجازي" من الرحيل حال وصول فان دايك إلى الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر أنمار الحائلي، رئيس نادي اتحاد جدة، كواليس مفاوضات المدافع الدولي المصري، أحمد حجازي نجم العميد، بعد أن كان على أعتاب الرحيل هذا الموسم، عقب إصابته بالرباط الصليبي.

وأكدت الصحف السعودية، أن اللاعب أصبح في الرمق الأخير من برنامجه التأهيلي، للعودة من جديد للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة.

- الحائلي يتحدث عن حجازي

وأكد رئيس اتحاد جدة في تصريحاته لقناة "إم بي سي أكشن":" تمسكي بعدم رحيل اللاعب له عدة أسباب، خاصة وأن حجازي يعتبر قائد الفريق في المواسم الماضية وهي ليست بقليلة".

وتابع:" حجازي نفسه أكد تعاونه ورحيله، حال تعاقد الفريق مه أسماء مدافعين عالمية، مثل فان دايك نجم ليفربول الإنجليزي، وماركينيوس، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي".

وأختتم:" صندوق استقطاب للاعبين السعودي، لم يساعدنا في حسم تلك الصفقات، بسبب تأثر التمويل بالصفقات الضخمة التي ضمها روشن هذا الموسم".

