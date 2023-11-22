إنبي يهزم بتروجيت في دوري تنس الطاولة

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق نادي إنبي لتنس الطاولة الفوز على فريق بتروجيت بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعبه ضمن منافسات الدوري الممتاز.

نتيجة مباراة إنبي وبتروجيت لتنس الطاولة

استغرقت المباراة أكثر من ثلاث ساعات، وشهدت تألق اللاعبين محمد وليد من بتروجيت وأحمد نديم من إنبي.

وجاءت نتيجة لمباريات على النحو التالي:

المباراة الأولى.. فوز محمد شومان لاعب إنبي على كريم العراقى لاعب بتروجت ١/٣

المباراة الثانية.. فوز أحمد نديم لاعب إنبي على محمد وليد لاعب بتروجت ٢/٣

المباراة الثالثة.. فوز مروان عبد الوهاب لاعب نادى بتروجت على حجى لاعب إنبي ٠/٣

المباراة الرابعة.. فوز محمد وليد لاعب بتروجت على محمد شومان لاعب إنبي ٠/٣

المباراة الخامسة.. فوز أحمد نديم لاعب إنبي على كريم العراقي لاعب بتروجت ٠/٣

وشهد اللقاء حضور الاستاذ أيمن الشريعي رئيس مجلس إدارة نادى إنبي، والمهندس أحمد الخشاب عضو مجلس إدارة النادى والمشرف على تنس الطاولة، والسيد المحاسب محمود أباظة نائب رئيس نادى بتروجت والمشرف على تنس الطاولة، وكذلك أشرف عاشور وأحمد رضا عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصرى لتنس الطاولة.

الجدير بالذكر أن إنبي حصد المركز الثاني في دوري الموسم الماضي 2022-2023، بينما يشارك بتروجت للمرة الأولى في الدوري الممتاز، بعد صعوده العام الماضي.