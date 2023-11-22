شبانة: الأهلي يمتلك فرصة ذهبية للوصول لنهائي كأس العالم للأندية لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي يمتلك فرصة ذهبية في مونديال الأندية القادم والمقرر اقامته بالمملكة العربية السعودية.

شبانة: يجب أن يستغل الأهلي هذا الأمر للوصول للنهائي

وأضاف شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي إف إم، أن تصريحات أنمار الحائلي لجريدة الشرق الأوسط ومهاجمة الاستقطاب لعدم إبرام صفقات قوية للنادي أسوة بالهلال رغم امتلاكه العديد من النجوم ابرزهم كانتي وبنزيما، جاءت بسبب تراجع مستوى اتحاد جدة ومجرد غطاء لوصول النادي لمنتصف الجدول بالدوري السعودي.

وأكد شبانة، على أن استغلال هذا الموقف من كولر ولاعبيه سيكون اكبر دافع لوصول الفريق لنهائي مونديال الأندية لأول مرة في تاريخه.

يذكر أن، إدارة الأهلي قد أعلنت التوجه لخوض منافسات كاس العالم للاندية يوم ١١ ديسمبر المقبل.