نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. نيفيز يرحل عن الهلال وموقف جريزمان من الانضمام إلى مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأربعاء الموافق 22-11-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:

من غير المتوقع أن يغادر لاعب خط الوسط البرتغالي روبن نيفيز (26 عامًا) نادي الهلال السعودي في يناير وسط ارتباطات مع نيوكاسل يونايتد. (The Athletic)

ألمح برناردو سيلفا إلى أنه قد يحاول إقناع مواطنه جواو نيفيز البالغ من العمر 19 عامًا بالانضمام إلى مانشستر سيتي على الرغم من اهتمام مانشستر يونايتد بلاعب خط وسط بنفيكا. (الصن)

يقول لاعب خط الوسط البرتغالي في سيتي سيلفا، 29 عامًا، إنه يود العودة للعب مع بنفيكا قبل أن ينهي مسيرته. (سي إن إن، عبر TalkSport)

لن يسمح إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، لقلب الدفاع الفرنسي رافائيل فاران، 30 عامًا، بمغادرة النادي حتى فترة الانتقالات الصيفية. (الصن)

يأمل يوفنتوس أن يوافق المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش البالغ من العمر 23 عامًا على تمديد عقده مع النادي على الرغم من اهتمام أرسنال ومانشستر يونايتد. (90 دقيقة)

يأمل تشيلسي أن يتمكنوا من بيع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في الصيف المقبل، مع حرص روما على جعل إعارة اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا دائمة. (الصن)

لن ينضم المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان إلى مانشستر يونايتد، ويركز اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا فقط على أتلتيكو مدريد. (فابريزيو رومانو)

سيسمح فولهام للاعب خط الوسط البرتغالي جواو بالينيا، 28 عامًا، بالمغادرة للانضمام إلى بايرن ميونيخ في يناير مقابل أقل من 60-65 مليون يورو (52 مليون جنيه إسترليني - 56 مليون جنيه إسترليني) الذي أراده النادي في الأصل. (فلوريان بليتنبرغ، سكاي ألمانيا)

أوضح حارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيا أنه لا يريد الانضمام إلى نادٍ في الدوري السعودي للمحترفين، لكن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا قد ينتقل إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم في عام 2024. (90 دقيقة)

يسعى بايرن ميونيخ للتعاقد مع المدافع الياباني تاكيهيرو تومياسو في الصيف المقبل لكن أرسنال لا يريد السماح للاعب البالغ من العمر 25 عامًا بالرحيل. (فلوريان بليتنبرغ، سكاي ألمانيا)