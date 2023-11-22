نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 لاعبين.. شبانة يكشف قائمة الراحلين عن الأهلي في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة، عن إرتفاع دائرة عدد المرشحين للرحيل عن الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، إلى ستة لاعبين بناء على توصية من كولر المدير الفني للفريق.

شبانة يكشف قائمة الراحلين عن الأهلي في يناير

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن كولر رحب بإعارة السداسي صلاح محسن وخالد عبدالفتاح وكريم نيدفيد وحمزة علاء وكريستو ومحمود متولي لأسباب مختلفة سواء لعدم القناعة بالمردود الفني الحالي للبعض ولصعوبة حصول البعض الآخر فرصة كاملة في ظل رغبتهم في خوض المباريات.

وأتم شبانة، بأن كولر أكد بأن لا يوجد مشكلة في بقائهم مع الفريق في فشل انتقالهم لأي فريق آخر.

ويستعد الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا المقرر لها مساء السبت المقبل على ملعب السلام في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.