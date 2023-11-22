نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاركو يرغب في التعاقد مع نجم الزمالك في الانتقالات الشتوية القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز يشار في التعاقد مع محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك في الانتقالات الشتوية القادمة.

وياتي ذلك بناء على طلب خالد جلال الذي يرغب في التعاقد مع محمد صبحي عقب إيقافه من نادي الزمالك لمدة شهر.

يحتل نادي فاركو المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وخسر فاركو من نظيره بلدية المحلة بثلاثية مقابل هدفين ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه فاركو القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو لمواجهة المقاولون العرب ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم 30 نوفمبر على ستاد برج العرب.