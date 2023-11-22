عاجل.. تفاصيل اجتماع كولر مع ثنائي الأهلي المستبعد من معسكر منتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الاعلامي محمد شبانة عن تفاصيل اجتماع مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي مع ثنائي الفريق الدولي بعد أزمة إستبعادهم من معسكر المنتخب الأخير.

تفاصيل اجتماع كولر مع ثنائي الأهلي

وأضاف شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن كولر أكد للاعبيه أن الالتزام خلال معسكرات المنتخب لا تقل أهمية بالنسبة له عن الإلتزام داخل النادي.

وأكمل شبانة بأن كولر طالب لاعبيه بضرورة الالتزام التام خلال المرحلة المقبلة وتغيير الصورة الذهنية عنهم حتى يحافظوا على أماكنهم داخل النادي والمنتخب.

ويستعد الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا المقرر لها مساء السبت المقبل على ملعب السلام في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباريات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.