نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأكد غياب نجم الاتحاد السكندري عن مواجهة نادي زد في دوري Nile في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يغيب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري خالد الغندور عن مواجهة زد أف سي في دوري نايل بسبب الإصابة.

وتعرض خالد الغندور للإصابة بمزق في العضلة الأمامية والتي لحقت به في المران الماضي استعدادًا لمواجهة زد أف سي في دوري نايل.

يحتل نادي الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 11 نقطة من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز على سموحة بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الاتحاد السكندري ونادي زد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمواجهة زد أف سي ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم 30 نوفمبر على ستاد الاسكندرية.