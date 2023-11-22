نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عقب فشل انضمامه للوداد المغربي".. هل ينتقل مهاجم الأهلي إلى صن داونز في يناير؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت أنباء قريبة حول اقترب أحد نجوم النادي الأهلي السابقين، من ارتداء قميص نظيره الجنوب إفريقي، فريق صن داونز، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير.

وكان الفريق الجنوب إفريقي، قد نجح في حصد لقب بطولة الدوري الإفريقي في نسخته الأولى، عقب الفوز في المباراة النهائية أمام نظيره الوداد المغربي.

حقيقة رحيل بواليا إلى صن داونز

ونشرت حيفة "iDiski Times" الجنوب إفريقية، عقب التواصل مع الزامبي والتر بواليا لاعب الأهلي السابق، عن حقيقة انضمامه إلى فريق صن داونز هذا الموسم.

وتابعت الصحيفة، اللاعب أكد عدم وجود أي عروض له من جنوب إفريقيا في الفترة الحالية، ولكن الأمر ليس مستبعد في الوقت القادم، خاصة بعد اهتمام ضن داونز السابق باللاعب".

ويذكر، أن كان بواليا قريب هذا الموسم، من الانتقال إلى صفوف فريق الوداد البيضاوي المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن المفاوضات باتت بالفشل، ليبقى اللاعب بلا فريق حتى يناير القادم.